Погода на 16 января в Иркутске, ждать ли морозов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прямо перед выходными в Иркутск вернулось похолодание. В ночь на воскресенье, 16 января столбик термометра в столице Приангарья опустился до -30 градусов. Но по прогнозу синоптиков днем будет теплее. В городе ожидается вполне комфортная для середины января погода. Всего – 10, -12 градусов. Снега не ожидается. Ветер подует северо-восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 16 января переменная облачность, преимущественно без осадков, в северных и верхнеленских районах местами пройдет небольшой снег, ветер юго-восточный, северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура -14,-19 градусов, в пониженных формах рельефа -24,-29, в западных и южных районах при малооблачной погоде -7,-12.

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