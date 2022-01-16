Один человек погиб и шестеро пострадали в столкновении Toyota Wish и Land Cruiser Prado в Боханском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла ранним утром, 16 января на 100 км трассы «Иркутск-Оса-Усть-Уда». В районе села Тараса Боханского района столкнулись Toyota Wish и Toyota Land Cruiser Prado. Удар был такой силы, что Land Cruiser Prado перевернулся, а Toyota Wish превратилась в груду искореженного металла. Не обошлось без жертв.

- На месте скончался один человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще шестеро получили травмы и доставлены в больницу. Погибший и трое пострадавших находились в салоне внедорожника, остальные были в седане. Все участники ДТП взрослые.

Кто стал виновником трагического ДТП сейчас выясняют дорожные инспекторы. Полицейские еще раз призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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