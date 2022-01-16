Еще 347 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области растут темпы увеличения числа заболевших коронавирусом. За сутки опасную болезнь подхватили еще 347 человек. С весны 2020 года, когда в регионе началась пандемия, у нас уже 161 876 заболевших. Госпитализированы на сегодняшний день 1 889 пациента. Прирост за сутки составил 12 человек. Такие данные в воскресенье, 16 января привел оперативный штаб.

Увы, увеличивается и число смертей. За сутки от COVID-19 скончались еще 16 человек. Всего умерли 7 345 сибиряков. Еще 597 ушли из жизни по причинам, не связанных с ковидом.

Что касается приятных новостей, то за сутки коронавирус победили еще 182 человека. В общей сложности выздоровели 151 139 жителей региона.

Чтобы не заразиться коронавирусом и не попасть в подобные сводки, врачи по-прежнему советуют жителям Приангарья носить защитные маски в общественных местах.

Тем временем, количество заболевших омикрон-штаммом в Иркутской области увеличилось вдвое. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев. (Подробности)