Два автомобиля, водители которых рисковали жизнью, провалились под лед Ангары в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Несмотря на предупреждения спасателей, некоторые автомобилисты Иркутской области продолжают выезжать на своих машинах на неокрепший лед. Это заканчивается плачевно. Так, вечером, 15 января в Усольском районе на реке Ангаре под лед провалился Ниссан. Хозяин машины не пострадал, так как сначала автомобиль провалился лишь колесами. Но за ночь авто полностью ушло под воду на глубину около 4 метров.

- Водитель решил срезать путь, выехал на неокрепший лед, и на расстоянии 100 метров от берега его автомобиль частично провалился, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Почему водитель сразу не сообщил об этом спасателям, загадка.

Ну а утром, 16 января в районе 27 километра Байкальского тракта на Иркутском водохранилище под лед провалился внедорожник Тойота. Водитель ехал вдоль берега. Водитель и пассажиры, находящихся внутри, успели выбраться. Глубина в месте провала составляет около двух метров. Мужчины лебедкой пытались вытащить авто на берег, но повредили ходовую часть и бросили его на льду.

Спасатели еще раз просят автолюбителей не выезжать на неокрепший лед. Это смертельно опасно.