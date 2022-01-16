Дни Усть-Ордынского Бурятского округа состоятся в Иркутске в сентябре 2022 года. Фото: правительство Иркутской области

В этом году Усть-Ордынскому Бурятскому округу исполняется 85 лет. В связи с юбилеем, в сентябре принято решение провести в Иркутске дни УОБО. Они состоятся 8 и 9 сентября.

- В эти дни в научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского пройдут межрегиональная научно-практическая конференция «Страницы истории: события и судьбы» и игра-квест «Путешествие по земле Гэсэра», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Кроме этого, Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» выступит с юбилейным концертом на сцене областного ТЮЗа имени А. Вампилова. Здесь же зрителям покажут документальный фильм об истории и современном развитии УОБО.

Ну а 9 сентября на площади перед Дворцом спорта «Труд» состоится сельскохозяйственная ярмарка, в которой примут участие крестьянские фермерские хозяйства из всех шести районов УОБО. На самом стадионе состоятся соревнования по национальным видам спорта: стрельбе из бурятского лука и бурятской борьбе.

В честь юбилея, в этом году также разработают другие проекты. Так, на школьных дворах УОБО в 2022-м появятся «Аллеи выпускников». Также отреставрируют стелы, надписи и дорожные указатели при въезде в населенные пункты с дублированием на родном языке народов.

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