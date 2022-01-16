Саночники из Братска, отобравшиеся на Олимпиаду 2022, не смогли попасть в 10-ку на этапе Кубка мира в Оберхофе

Семен Павличенко. Фото: федерация санного спорта России

На очередном этапе Кубка мира в немецком Оберхофе неудачно выступили саночники из Братска Семен Павличенко и Александр Горбацевич. Оба спортсмена, которые вошли в окончательный состав сборной России на Олимпиаду 2022 в Пекин, в Германии не попали в 10-ку. В одноместных санях Семен финишировал 11-м, а Александр только 25-м.

Победил в Оберхове немец Йоханнес Людвиг. Благодаря этому, он выиграл общий зачет Кубка мира по санному спорту. На этапе в Оберхофе он установил рекорд трассы и досрочно выиграл генеральную классификацию.

Напомним, Олимпиада 2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Болеть за наших саночников будем с 5 по 10 февраля. В санном спорте разыграют 4 комплекта наград – в индивидуальных дисциплинах среди мужчин, женщин и двухместных экипажей и в командной эстафете.

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