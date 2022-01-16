Хоккеист «Байкал-Энергии» Андрей Прокопьев помог сборной России одержать разгромную победу. Фото: ХК "Байкал-Энергия"

Капитан иркутской «Байкал-Энергии», 29-летний полузащитник Андрей Прокопьев, который был вызван в сборную России, помог национальной команде одержать разгромную победу над сыктывкарским «Строителем». В товарищеском матче сборная России победила со счетом 16:1. Андрей Прокопьев забил один из мячей, а также сделал одну голевую передачу на партнера по команде.

Напомним, сборная России с 12 по 22 января проводит сбор в Сыктывкаре. Там запланировано несколько матчей против местного "Строителя".

В этом сезоне Суперлиги Андрей Прокопьев провел в составе «Байкал-Энергии» 8 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу.

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