Бабушка с внучкой погибли на пожаре в Забайкалье. Фото: СУ СК России по Забайкалью

Пожар в частном доме в поселке Шерловая Гора Борзинского района Забайкалья произошел ранним утром, 16 января. Спасатели приехали на место через несколько минут, но к этому моменту здание было полностью охвачено огнем. После тушения, под завалами нашли тела двух человек. Оказалось, заживо сгорели 67-летняя женщина и ее 13-летняя внучка.

- Следователи вместе с экспертами тщательно осмотрели тела, внешних признаков насильственной смерти не найдено, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. - Чтобы выяснить точные причины смерти, назначены судебные медицинские экспертизы. Чтобы узнать источник и причины пожара, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Одна версия трагедии у следователей уже есть. Предварительно, пожар произошел из-за неисправности электропроводки.