42 ДТП произошло в Иркутской области за неделю, 5 человек погибли Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области на неделе с 10 по 16 января зарегистрировано 42 ДТП. В них получили травмы 61 человек, пятеро погибли. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- В двух авариях водители были нетрезвы либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, - отмечают полицейские.

Чаще всего ДТП на минувшей неделе происходили из-за несоблюдения очередности проезда, таких аварий было семь. В пяти случаях к ДТП привела неправильно выбранная скорость движения автомобиля, еще пять раз были нарушены правила проезда пешеходного перехода.

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