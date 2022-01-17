Майнинговые фермы и мебельный цех сгорели в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Производственный цех загорелся ранним утром в промышленном массиве города Ангарска. Горел цех по производству мебели с майнинговыми фермами (оборудованием для зарабатывания криптовалюты). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 04.51 утра, когда приехали спасатели, горела кровля, - рассказывают в Главке. – Площадь, объятая пламенем, оказалась большой, вызывали дополнительную технику. Всего было шесть единиц спецтехники и 23 пожарных.

Через час огонь был «взят в кольцо» на площади в 900 «квадратов». В 6.17 открытое пламя погасили. Погибших и пострадавших нет.

- Предварительная причина пожара - короткое замыкание проводки, - отмечают в региональном МЧС. - В рамках проверки по факту пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза в испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

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