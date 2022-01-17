Серебряный призер Олимпиады иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал две медали на турнире в Словении. Фото: личный архив Артема Черноусова

Пополнил свою богатую коллекцию наград иркутский стрелок, серебряный призер Олимпиады 2020 в Токио Артем Черноусов. Наш спортсмен выиграл золотую и серебряную медали на Гран-При ISSF по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходили с 12 по 16 января в Руше в Словении.

- Артем Черноусов взял золото в командном упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, - сообщили в пресс-службе минспорта Иркутской области. - Он выступал вместе с Вадимом Мухаметьяновым из Ямало-Ненецкого автономного округа и Антоном Аристарховым из Московской области.

Что касается серебряной медали, то Артем Черноусов завоевал ее в паре со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной. Они стали вторыми в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд.

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