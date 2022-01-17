Новый вид развода с помощью голосового робота освоили мошенники в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области появился новый метод телефонного обмана. Аферисты обзванивают клиентов банков с помощью голосовых роботов, которые сообщают жертве о подозрительных операциях, якобы совершенных в личном кабинете. Это может быть крупный перевод, оформление кредита или смена номера телефона, привязанного к банковским картам. Затем собеседника переводят на лжесотрудника службы безопасности, который узнает у клиента данные для входа в его онлайн-кабинет. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полиция призывает не вступать в диалог с позвонившими «сотрудниками безопасности банков», - обратились к жителям Приангарья в ведомстве. - Если в телефонном разговоре речь заходит о деньгах и при этом вас просят назвать данные своих счетов или пластиковых карт, совершить какие-либо действия с банкоматом или в личном онлайн-кабинете банка, оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет» - немедленно прекратите такой разговор и перезвоните в банк.

С начала года аферисты обманули 50 жителей Приангарья. В 17 случаях пострадавшим звонили лжесотрудники банков. Самую крупную сумму за это время при попытке подзаработать потеряла врач из Иркутска. Она отдала «брокерам» 5,5 миллионов рублей, часть из которых она копила на жилье, а часть взяла в кредит.

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