Фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде» впервые пройдет в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К юбилею драматурга Александра Вампилова в Иркутской области впервые проведут фестиваль любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». 19 августа 2022 года известному прозаику и публицисту могло бы исполниться 85 лет. Участие в фестивале смогут принять все коллективы Приангарья, в репертуаре которых есть спектакли по произведениям Вампилова. Прием заявок уже начался. Само мероприятие пройдет в поселке Кутулик, на родине автора. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Драматический театр уже больше 20 лет проводит Международный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова для профессиональных театров. Традиционно в сентябре в Иркутск нам приезжают лучшие труппы России и мира, – рассказал директор Иркутского драматического театра Анатолий Стрельцов.

В программе фестиваля показы спектаклей, мастер-классы для участников с профессиональными режиссёрами и актёрами, встречи с деятелями культуры и искусства, а также театрализованные прогулки по Кутулику.

Организаторами мероприятия стали Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова и администрация Аларского района при поддержке регионального министерства культуры и архивов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уличное освещение в микрорайоне «Союз» в Иркутске восстановят в феврале. Фонари там не работали несколько лет. (подробности)

Иркутские компании заманивают уволившихся сотрудников повышением зарплаты. Исследование провел сервис Суперджоб. (подробности)

Почему квадратный метр новостроек в Иркутске вырос на 22% за год и будут ли падать цены. За 2021 год в Иркутске построили в 2 раза меньше жилья, чем в Красноярске. (подробности)