СК начал доследственную проверку после падения школьника в колодец в Тайшете. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Следственный комитет начала доследственную проверку после падения 10-летнего мальчика в канализационный колодец во время катания с горки в Тайшете. Это произошло 16 января вблизи школы №85. Вскоре после падения ребенка вытащили и доставили в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Специалисты СК проведут проверку по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность). Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В рамках проверки следователями СК будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание и обслуживание канализационной сети на указанном участке местности, где случилось происшествие с ребенком, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Тайшетская межрайонная прокуратура начала проверку из-за падения школьника в канализационный колодец. Специалисты в ближайшее время выяснят, кому принадлежит колодец и причины происшедшего.

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