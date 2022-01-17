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Происшествия17 января 2022 5:04

Жительницу Тайшета за продажу краденого кольца посадили под домашний арест

Золотое украшение ей передал знакомый
Татьяна КОЛЯДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жительницу Тайшета за продажу краденого кольца посадили под домашний арест

Жительницу Тайшета за продажу краденого кольца посадили под домашний арест

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

44-летнюю женщину за сбыт в ломбард краденого кольца приговорили к уплате уголовного штрафа. Она не выполнила условия, и суд заменил меру наказания - обязал сидеть дома три месяца. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Знакомый женщины незаконно проник в квартиру и совершил кражу драгоценностей. Затем передал женщине золотое кольцо 585 пробы, которое она сдала в ломбард, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

По решению суда жительница Тайшета была обязана выплатить уголовный штраф в размере 7 тысяч рублей. Деньги она не заплатила. Как следствие – ей запрещено покидать место своего жительства с 23 часов ночи до 6 часов утра и выезжать за пределы Тайшетского района.Кроме того, теперь ей необходимо один раз в месяц отмечаться в полиции.

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