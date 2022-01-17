Жительницу Тайшета за продажу краденого кольца посадили под домашний арест Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

44-летнюю женщину за сбыт в ломбард краденого кольца приговорили к уплате уголовного штрафа. Она не выполнила условия, и суд заменил меру наказания - обязал сидеть дома три месяца. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Знакомый женщины незаконно проник в квартиру и совершил кражу драгоценностей. Затем передал женщине золотое кольцо 585 пробы, которое она сдала в ломбард, - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

По решению суда жительница Тайшета была обязана выплатить уголовный штраф в размере 7 тысяч рублей. Деньги она не заплатила. Как следствие – ей запрещено покидать место своего жительства с 23 часов ночи до 6 часов утра и выезжать за пределы Тайшетского района.Кроме того, теперь ей необходимо один раз в месяц отмечаться в полиции.

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