40 новых автобусов планируют закупить в Иркутске в 2022 году

40 новых автобусов поступят в Иркутск в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

40 новыми автобусами планируют пополнить автопарк предприятия «Иркутскавтотранс» в 2022 году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяну Макарычеву. Также заммэра отметила, что в данный момент комитет рассматривает возможные варианты финансирования обновления подвижного состава муниципальной организации, в том числе с привлечением федеральных средств. На полное обновление транспорта требуется 1,4 миллиарда рублей.

- На сегодняшний момент 86% подвижного состава нашего предприятия изношено, -рассказал глава предприятия Алексей Колмаков. - Хочу отметить, что на сегодняшний день ни один коммерческий перевозчик не может себе позволить 17 моделей транспорта, как у нашего предприятия. В такой ситуации очень сложно выстроить грамотное техническое обслуживание и замену запчастей. Поэтому унификация подвижного состава — это задача номер один, а обновление — задача номер два.

Также Алексей Колмаков отметил, что обновление транспорта пройдет пошагово. По его словам, новые автобусы будут средними и большими по вместимости. На сегодня в автопарке муниципальной организации находится 189 автобусов.

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