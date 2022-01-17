Двое иркутян угрожали продавцу пистолетом за отказ дать им продукты в долг Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Двоих иркутян задержали за угрозы продавцу. В минувшую пятницу, 14 января, пьяные приятели пытались запугать женщину предметом, похожим на пистолет. Их не устроило, что им отказались выдать продукты в долг. Нецензурная брань и агрессия со стороны мужчин продолжались до тех пор, пока продавец не нажала на тревожную кнопку. В этот момент друзья покинули магазин, однако женщина рассказал сотрудникам Росгвардии, где могут проживать хулиганы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Двух иркутян в возрасте 24 и 26 лет задержали в момент распития спиртных напитков на лестничной клетке, - рассказали в ведомстве. - При обыске их квартиры оперативники изъяли пакет с наркотиком растительного происхождения общей массой свыше полутора килограмм, а также травматический пистолет. Устанавливается причастность мужчин к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

На одного из буйных приятелей завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Также иркутянам придется ответить за незаконное хранение запрещенных веществ.

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