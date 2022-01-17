Расписание пригородных электричек в Иркутской области изменится в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание из Иркутска до станции Глубокой, города Байкальска, Слюдянки и Выдрино изменили. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

- Пригородный поезд № 6320 Иркутск-Сортировочный – Глубокая пойдет в другим дням - по понедельникам, средам и пятницам и другому маршруту – вместо Глубокой теперь до Подкаменной, - сообщают в ВСЖД

Электричка № 6323 Глубокая – Иркутск-Сортировочный будет отправляться в этом году так же по понедельникам, средам и пятницам туда и обратно.

Поезд № 6334 из Иркутска-Сортировочного до Байкальска будет двигаться по понедельникам, пятницам и воскресеньям. По-другому будет курсировать поезд Иркутск-Сортировочный – Слюдянка - по вторникам, средам, четвергам и субботам .

А доехать из Иркутска-Сортировочного в Выдрино и обратно не получится - электропоезд отменят.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах.

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