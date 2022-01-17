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Здоровье17 января 2022 9:11

Количество заболевших омикрон-штаммом в Иркутской области увеличилось до 26

Среди них есть как завозные случаи, так и местные
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Количество заболевших омикрон-штаммом в Иркутской области увеличилось до 26

Количество заболевших омикрон-штаммом в Иркутской области увеличилось до 26

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области количество заболевших омикрон-штаммом увеличилось до 26. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзором по Иркутской области.

- Среди выявленных случаев заражения омикроном есть как завозные, так и получившие распространение на территории Иркутской области, - отметили в ведомстве. – Их соотношение примерно равно 50/50.

Зафиксировать омикрон-штамм удалось благодаря исследованиям Иркутского противочумного института.

Напомним, 15 января губернатор Иркутской области в соцсетях сообщил о четырех выявленных случаях заражения омикроном.

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