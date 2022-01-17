Росавиация разрешила строить жилье на части седьмой приаэродромной подзоны Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жилье и социальные объекты разрешили строить на части седьмой зоны приаэродромной территории Иркутска. Изменения в приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск» внесла Росавиация. Заселять будет возможно «сектор 7.1», так названа удаленная от аэропорта часть зоны. Обязательное условие - обеспечение строящихся объектов шумозащитой. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Приказ Росавиации – долгожданный для Иркутска, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - Седьмая приаэродромная зона аэропорта накрыла значительную часть города и Иркутского района. Были введены ограничения на строительство жилья и социальных объектов, их постановка на кадастровый учёт. Теперь будут внесены изменения. Они вступят в силу после того, как Управление Росреестра по Иркутской области внесет необходимые сведения в единый государственный реестр недвижимости.

Вторая часть приаэродромной зоны, что примыкает к аэропорту, будет называться «сектор 7.2». В него входят: сам аэропорт, небольшая часть Иркутска и Иркутского района. Строительство там запрещено из-за повышенного уровня шума - больше 55 децибел.

Разделение седьмой приаэродромной подзоны на части разрешено Воздушным кодексом Российской Федерации. Ее границы корректировали члены экспертной организации. Они выполнили акустические расчёты, построили расчетные контуры авиационного шума, провели инструментальные измерения и изучение (верификацию) внешней границы седьмой подзоны и зоны запрета строительства провели оценку рисков для здоровья населения.

Напомним, ранее Роспотребнадзор России и Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья одобрили проект об установлении приаэродромной территории Иркутска. Затем управление Роспотребнадзора по Иркутской области выдало положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росавиация издала приказ о приаэродромной зоне №7 аэропорта Иркутска. Документ опубликован 30 декабря. (подробности)

Разрешение на строительство жилья в приаэродромной зоне Иркутска было выдано законно. Об этом сообщают в администрации областного центра. (подробности)

Губернатор рассказал о возможности строительства в седьмой подзоне аэропорта Иркутска. Роспотребнадзор одобрил проект о корректировке границ седьмой подзоны аэропорта Иркутска. (подробности)