Вахтовик из Иркутской области «подарил» мошенникам более 1 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную удочку аферистов попался 53-летний вахтовик из Казачинско-Ленского района. Его обманули по классической схеме. Перед новогодними праздниками мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что аферисты пытаются снять деньги с его карты. Чтобы спасти сбережения посоветовали оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Мужчина поверил, но ответил, что сделает все что его просят, когда вернется с очередной вахты. Приехав, он увидел 20 пропущенных вызовов на своем мобильном от лжебанкиров. Вскоре мошенники все же дозвонились до него и убедили перевести деньги на их счет.

- Он отдал преступникам более 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Когда мужчина зашел в личный кабинет, увидел кредит, позвонил на телефон горячей линии банка и узнал, что стал жертвой обмана. По факту возбуждено уголовное дело.

Кстати, обманутый вахтовик рассказал, что ранее слышал о таком способе обмана, но, поверил телефонным аферистам и сам отдал все свои сбережения.