Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 января 2022 13:18

Пьяный водитель Ауди из Иркутской области пытался подкупить полицейского взяткой в 205 тысяч рублей

Инспектор ГИБДД отказался брать деньги
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пьяный водитель Ауди из Иркутской области пытался подкупить полицейского взяткой в 205 тысяч рублей

Пьяный водитель Ауди из Иркутской области пытался подкупить полицейского взяткой в 205 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на многочисленные предупреждения полицейских, некоторые автомобилисты Иркутской области продолжают садиться за руль пьяными. Очередного такого нарушителя на Ауди поймали на дороге в поселке Чунский. Чтобы спасти свое водительское удостоверение, 34-летний любитель пьяной езды, пытался откупиться от инспектора взяткой.

- Мужчина передал полицейскому 205 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Инспектор отказался брать деньги и сообщил о попытке дачи взятки руководству.

Позже выяснилось, что водителя Ауди еще в 2017 году лишали прав. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стоял по пояс в ледяной воде и плакал. Таксист из Иркутской области спас школьника, провалившегося в открытый колодец (Подробности)