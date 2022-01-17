Пьяный водитель Ауди из Иркутской области пытался подкупить полицейского взяткой в 205 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на многочисленные предупреждения полицейских, некоторые автомобилисты Иркутской области продолжают садиться за руль пьяными. Очередного такого нарушителя на Ауди поймали на дороге в поселке Чунский. Чтобы спасти свое водительское удостоверение, 34-летний любитель пьяной езды, пытался откупиться от инспектора взяткой.

- Мужчина передал полицейскому 205 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Инспектор отказался брать деньги и сообщил о попытке дачи взятки руководству.

Позже выяснилось, что водителя Ауди еще в 2017 году лишали прав. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

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