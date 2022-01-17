Водитель и пассажир УАЗа чудом спаслись после провала автомобиля под лед Байкала на Ольхоне. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Игнорирование простых правил безопасности едва не привело к трагедии на Байкале. Вечером, 17 января рискуя своей жизнью двое мужчин решили переехать на УАЗике по неокрепшему льду на остров Ольхон. Проехав около 500 метров, их автомобиль провалился в районе пролива Ольхонские ворота, и пошел на дно. К слову, глубина в месте провала превышает 50 метров, а толщина льда всего около 10 сантиметров.

- Мужчины чудом успели выбраться и не пострадали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Позже жена одного из мужчин забрала их со льда на «Хивусе».

За то, что водитель УАЗа выехал на лед вне официальной переправы, ему грозит административный штраф. Свою проверку также проводят МЧС, полиция и местная администрация.

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