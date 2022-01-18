Небольшой снег ожидается в Иркутске 18 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 18 января обещает быть не по-зимнему комфортной. Сегодня в областном центре синоптики Иркутского Гидрометцентра сообщают, что днем в городе температура будет всего -4…-6.

- В Иркутске 18 января также переменная облачность, временами небольшой снег, - говорят метеорологи. – Ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Согласно данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья во вторник в норме – 729 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха повышенная – 85%. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 18 января также будет с осадками, местами небольшими, в западных, северо-западных, центральных районах – умеренными. Скорость ветра также 5-10 м/с.

Днем по области -4…-9, если небо затянут облака, то -14…-19. Теплее всего нынче в западных районах и горах Южного Прибайкалья, там столбики могут показать даже плюсовую температуру +2…-3. Холодно на северо-востоке региона, до -26…-31, местами до -35.

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