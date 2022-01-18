Пробки в 9 баллов сковали Иркутск 18 января утром. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 18 января утром сковали город. Заторы на улицах города сегодня оцениваются в 9 баллов. Об этом сообщает Яндекс.

- Пробки в Иркутске 18 января 9 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время во вторник, - отмечает Яндекс. - Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час.

А это значит, что многим до работы, учебы, на встречи и по делам сегодня добраться будет не так просто. Затруднено движение на всех подъездных путях к мостам через реку Ангара. На плотине ГЭС пробки в обе стороны образовались из-за ДТП. «Стоят» улицы Маяковского, Лермонтова, Старо-Кузьмихинская, Пискунова, Декабрьских Событий.

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