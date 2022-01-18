Пьяный лихач без водительских прав устроил погоню с полицейскими в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

Пришлось применить физическую силу и спецсредства. В Иркутской области сотрудники ГИБДД «вызволили» пьяного сибиряка, запершегося в своей машине после того, как устроил погоню с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

Погоня началась после того, как «Тойота Королла» не остановилась по требованию инспекторов дорожно-патрульной службы специализированной роты, после сигнал об остановке на 1843 километре ему подали и сотрудники ГИБДД Ангарского округа. Его автомобилист также проигнорировал. На двух машинах полицейские сумели блокировать нарушителя. Но нарушитель и после этого не подчинился требованиям полицейских.

- Он запер двери и категорически отказывался выходить из автомобиля, - отмечают инспекторы. - В соответствии с федеральным законом «О полиции» в отношении нарушителя были применены физическая сила и специальные средства.

За рулем оказался 41-летний мужчина, который явно был пьян, но от мед. освидетельствования отказался. При этом выяснилась еще одна подробность.

- При проверке было установлено, что вы не имеете права управления транспортным средством, - сказали ему полицейские.

- Да не имею, и не имел никогда, - ответил задержанный.

Составлен ряд протоколов о нарушениях, автомобиль помещен на спецстоянку.

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