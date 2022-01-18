Долгострой на бульваре Рябикова, 21 в Иркутске завершат в 2023 году. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутске достроят многоэтажку на бульваре Рябикова, 21. В конце января специалисты приступят к техническому обследованию состояния здания, а также к проектно-изыскательным работам для завершения жилых блок-секций. Этот этап продлится до июля текущего года. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра строительства Иркутской области Павла Писарева.

– В ноябре на площадку зайдет подрядчик для завершения строительства, рассказал глава регионального минстроя. - Планируем вручить ключи дольщикам в 4-м квартале 2023 года.

Напомним, четыре блок-секции на бульваре Рябикова, 21а возводят с 2006 года. В 2013-м работы были приостановлены, в 2020-м застройщик был объявлен банкротом. Две блок-секции, в которых сегодня проживают люди, выполнены на 91 %. Третья блок-секция готова на 42 %. Завершение строительства 1-й, 2-й и 3-й, блок-секций и пройдет с участием Федерального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Также в проекте долгостроя предусмотрены 4-я блок-секция и подземная автостоянка, готовность этих объектов составляет 5 % и 50 % соответственно. Эти объекты включены в Единый реестр проблемных объектов Приангарья, что позволит рассмотреть возможность федерального финансирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кому готовы предложить высокие зарплаты в Иркутске. Запросы нашего брата растут, а количество предложений начало понемногу снижаться. (подробности)

Синоптики рассказали, ударят ли в Иркутске крещенские морозы. 19 января в Иркутске всего -8 градусов и небольшой снег. (подробности)

Омикрон в Иркутске. Пятая волна коронавируса на подходе. В Иркутской области зафиксировали уже 26 случаев нового штамма омикрон. (подробности)