В Иркутске разыскивают без вести пропавшего Александра Нестерова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает без вести пропавшего 41-летнего Александра Нестерова. О том, что мужчина исчез, сообщила его мать. Оперативники выяснили, что днем 26 декабря он ушел из дома в микрорайоне Николов Посад Иркутского района и с того времени, ни о нем, ни о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Известно, что разыскиваемого видели в магазине в микрорайоне Березовый, - отметили в ведомстве.

Горожан, которые могли видеть пропавшего Александра Нестерова или владеют информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по официальным телефонам.

Его приметы: европейский тип лица, худощавого телосложения, рост около 180 см, волосы русые, стрижка короткая, глаза голубые.

Был одет: красный пуховик с капюшоном, светло-серые зимние штаны на лямках, красная мастерка, кожаная шапка черного цвета, ботинки черного цвета со шнуровкой.