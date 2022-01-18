19 пациентов с диагнозом COVID-19 умерли в Иркутской области за минувшие сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

162 609 случаев заражения коронавирусом выявлено в Иркутской области с начала пандемии. На 18 января в регионе заболели еще 380 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время в Приангарье выздоровело 151 336 жителей, - отметили в ведомстве.

К сожалению, были зарегистрированы и летальные случаи, так за минувшие сутки от коронавируса умерли 18 пациентов. С начала пандемии число смертей в регионе увеличилось до 7380. Еще 598 (+1) человек скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Напомним, в Иркутской области выявлено 26 случаев заражения омикрон-штаммом. Глава региона Игорь Кобзев поручил перейти на усиленный режим работы ПЦР-лабораториям, выполняющим тесты на определение коронавируса.

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