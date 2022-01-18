Эксперты рассказали, когда на Байкале начнется промысел омуля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным за все годы наблюдений, общая численность заходящих в реки на нерест омуля колебалась в пределах 0,8-9,4 млн экземпляров. Минимальное количество производителей омуля (0,8 млн экз.) зашло на нерест в 2016 году. Если тенденции сохранятся, то промысел можно начать уже в 2025 году. Об этом сообщают в ФГБУ «Главрыбвод».

- Численность нерестового запаса омуля в 2020 году увеличилась на 60% по сравнению с 2017 годом, а количество личинок – в 4 раза по сравнению с 2021, - сообщает пресс-служба ведомства.

Для увеличения выпуска мальков в озеро запланирована реконструкция Большереченского и Селенгинского заводов. Если все эти меры поддержки воспроизводства ценной рыбы сохранятся, то эксперты делают вывод о том, что «к 2025-2027 годах возможно возобновление промысла омуля».

ФГБУ «Главрыбвод», подведомственное учреждение Росрыболовства, в частности, сообщает, что в этом году в озеро выпустят 450 миллионов штук личинок омуля. Напомним, запрет на его вылов действует с октября 2017 года.