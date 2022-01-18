80-летний мужчина погиб на пожаре в Иркутском районе из-за сбоя электросети Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

12 пожаров произошло за сутки 17 января в Иркутской области. На одном из них погиб человек. Дом загорелся в садоводстве «Факел» Иркутского района. Сообщение об этом поступило в пожарно-спасательную службу в 4 часа утра 18 января. Когда спасатели прибыли на место, пламя охватило деревянный дом на площади 6 квадратных метров. Во время тушения сотрудники МЧС нашли на полу погибшего 80-летнего мужчину. Договорившись с хозяйкой, он жил в садовом домике на её участке. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Собственник пояснила, что её квартиросъёмщик злоупотреблял спиртными напитками, - рассказали в ведомстве. - Так было и накануне вечером. В постройке постоянно был включен электрообогреватель. Мужчина не курил и печь не топил. Осмотр места происшествия показал, что наиболее вероятной причиной пожара является аварийный режим работы электросети.

Напомним, с начала года в Приангарье произошёл 261 пожар, на которых погибли 19 человек, еще 13 человек пострадали. Большая часть трагических случаев зарегистрирована в Иркутском районе. Там с начала января на пожарах погибли 6 человек, в том числе ребенок.

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