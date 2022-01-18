Сотрудники МЧС будут работать в режиме повышенной готовности в местах крещенский купаний Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С 18 по 20 января сотрудники МЧС будут работать в режиме повышенной готовности. Это связано с праздником Крещение Господне. В местах сбора людей будут дежурить полицейские, спасатели, фельдшеры, должностные лица муниципалитетов, а также представителей казачества и других общественных организаций. Всего обеспечивать безопасность в эти дни будут около 500 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Учитывая недостаточную прочность ледовой поверхности в традиционных местах проведения религиозного праздника, а где-то и в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, семи муниципальными образованиями принято решение крещенские празднования на водных объектах не проводить,- рассказал начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам регионального Главка МЧС Александр Козлов. - Такое решение озвучили представители Шелеховского, Нижнеудинского, Усть-Илимского, Нижнеилимского, Катангского районов, городов Иркутск и Усть-Илимск.

На 17 января со всего региона было подано 14 заявок об оборудовании иорданей в 10 муниципалитетах.

Перед праздником ответственные лица будут обязаны проверить толщину льда в месте проведения купаний. Также должны быть предусмотрены пункты обогрева и освещение.

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