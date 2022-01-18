«Черных лесорубов» поймали с поличным на сумму 3 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне полицейские прервали незаконную вырубку леса на участках Шиткинского лесничества. На месте преступления были задержаны несколько мужчин, которые рубили деревья хвойных пород без разрешающих на то документов. Об этом сообщают в МВД России по Тайшетскому району.

Сотрудники органов порядка выявили лидера преступной группы – им оказался 38-летний житель поселка Новобирюсинский.

- С мест происшествий изъяты 2 трактора, автомобиль «Краз», бензопилы и несколько сортов породы «сосна». Объем заготовленной древесины составил почти 80 кубометров, - отмечают в ведомстве. Таким образом, лесной фонд потреял более 3 миллионов рублей.

Хотели нажиться, но теперь им придется жить в местах не столь отдаленных. Организатору завели уголовное дело (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере). За него максимальное наказание – до 7 лет. Все обстоятельства этого инцидента выясняются.

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