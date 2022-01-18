Новые фонари установили в парке Академгородка. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

124 парковых светильников и новая кабельная линия появились в дендропарке Академгородка в рамках проекта по благоустройству общественных мест. Выполнен первый этап работы. Ожидается второй. Освещение включили в конуе декабря. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

– В 2022 году у нас запланирован второй этап работ. Будет выполнено обустройство дорожно-тропиночной сети, проведено благоустройство прилегающей территории – сквера «Прогресс», - рассказала начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.

В планах – построить аптекарские сады, в которых будут высажены лекарственные растения. У иркутян появятся новые места для отдыха, площадка для выгула собак, а у меленьких жителей города – новая детская площадка.

Напомним, территория дендропарка расположена между улицами Фаворского и Лермонтова в Академгородке.

Отметим, что проект по улучшению зоны отдыха продлится. По итогам рейтингового голосования за объекты 2022 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» он занял второе место. Его поддержали 5725 жителей.