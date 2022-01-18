Свидетелей смертельного ДТП разыскивают в Иркутске. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске следователи СК разыскивают свидетелей ДТП, которое произошло 16 октября 2019 года. В вечернее время водитель насмерть сбил женщину на улице Трактовой, в районе строения № 18/19. В момент аварии она переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После случившегося виновник сразу же скрылся. На следующий день пострадавшая погибла в больнице от тяжелых травм. Следователи отмечают, что у разыскиваемого водителя кузов машины схож с кроссовером или минивэном. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В производстве следственного отдела по Ленинскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ, по факту нарушений правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, - рассказали в ведомстве.

Иркутян просят обратить внимание на автомобиль, попавшем на кадры видеонаблюдения. Людей, владеющих какой-либо информацией, просят обратиться в следственный отдел на Жукова,7 в Иркутске.

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