Семь пустых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области.
Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Утром 18 января на станции Тайшет с рельсов сошли семь вагонов. Это произошло в 10:24 по местному времени. Пострадавших нет. Угрозы экологии также не наблюдается. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
- При проведении маневровых работ произошёл сход 7 порожних вагонов, - рассказали в пресс-службе ВСЖД.
Для ликвидации последствий происшествия оперативно подняты восстановительные поезда станции Тайшет и станции Нижнеудинск. Случившееся не повлияло на расписание пассажирских поездов дальнего и пригородного следования.
Напомним, аналогичное ЧП произошло в Нижнеудинске 7 января. Тогда с путей сошло 15 пустых вагонов грузового поезда.
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