2000 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки. Фото: администрация Иркутска

После сильного снегопада за прошедшие сутки с улиц Иркутска вывезли 2000 тонн снега. На это направили всю спецтехнику. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В первые часы в город было выведено 33 комбинированные дорожные машины, они разметали снег с проезжей части и выполняли противогололедную обработку. С помощью грейдеров и погрузчиков снег переместили в специальные лотки вдоль проезжей части и приступили к вывозу. Параллельно ведется очистка тротуаров и подходов к остановочным пунктам, – рассказал директор городской дорожной службы Сергей Чертков.

Утром после снегопада сотрудники управляющих компаний начали очистку тротуаров и внутриквартальных проездов. Работы ведутся во всех округах Иркутска. Кстати, горожане могут сами направлять заявки на очистку дворов от снега в комитеты по управлению административными округами Иркутска.

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