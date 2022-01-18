Тюльпаны и нарциссы расцветут к Татьяниному дню в «Горзеленхозе» Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К Татьяниному дню заранее подготовились в иркутском «Горзеленхозе». Луковицы 200 нарциссов и 600 тюльпанов на предприятии высадили еще в октябре, чтобы они успели расцвести к 25 января, Татьяниному дню. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– К концу января в «Горзеленхозе» расцветут тюльпаны уже проверенных ранних сортов «Прима виста», «Денмарк», «Ирина, «Санбелт», – уточнила мастер участка муниципального предприятия Лариса Костиш.

К слову ко 14 февраля выбор расширится. Ко Дню всех влюбленных в фирменных магазинах предприятия иркутяне смогут купить яркие тюльпаны сортов «Давенпорт» и «Лалибела», а также крупные золотисто-желтые нарциссы «Гигантик стар». Всего в продажу поступит около 3,5 тысячи цветов.

Напомним, в иркутском «Горзеленхозе» планируется заменить 22 теплицыц. 4 из них будут запущены к 1 апреля. Каждая будет оснащена автоматизированными системами отопления, освещения, вентиляции и полива.

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