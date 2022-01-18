Стала известна численность избирателей в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области обновили данные по численности избирателей. На 1 января 2022 года в Приангарье зарегистрированы 1 836 939 человек, которые могут отдать свой голос за того или иного кандидата на выборах. Согласно закону документ был подписан главой региона Игорем Кобзевым и председателем облизбиркома Ильей Дмитриевым. Об этом сообщают в пресс-службе избиркома Иркутской области.

- Максимальная численность избирателей отмечается в Иркутске – 453 300 человек, также в Ангарском городском округе – 179 004 и Братске – 164 908 человек, - отметили в облизбиркоме.

Также известно, в каких районах насчитывается меньше всего избирателей. Это Катангскй район (2 834) и Мамско-Чуйский район(3 464).

Напомним, на 1 января 2021 года в Иркутской области было зарегистрировано 1 851 493 избирателя.

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