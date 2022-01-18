Количество особо тяжких преступлений снизилось в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области преступать закон стали реже на 6,7%. В список входят тяжкие и особо тяжкие преступления, кража имущества, грабежи, разбойные нападения, сбыт наркотиков и угон автомобилей. Итоги оперативно-служебной работы за 2021 год подвели в ГУ МВД России по Иркутской области.

- Принимаемыми мерами удалось на 6% снизить количество тяжких и особо тяжких преступлений, краж чужого имущества – на 10%, грабежей – на 18%, разбойных нападений – на 7%, - докладывают в полиции.

Раскрывать преступления стали чаще на 2%, а тяжкие и особо тяжкие на 5%.

В общественных местах в 2021 году было зарегистрировано правонарушений меньше на 7,2 %. Связанных с организованной преступностью раскрыто 259 дел. 184 лидера и главные участники ОПГ привлечены к уголовной ответственности.

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