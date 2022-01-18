Места возможных стихийных иорданей будут патрулировать в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты МКУ «Безопасный город» совместно с полицией будут патрулировать места возможных стихийных купелей в Иркутске в Крещение. Это связано с тем, что в этом году в городе официальных иорданей не будет. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- По решению Иркутской епархии, в этом году на заливе Якоби не будут оборудовать иордани для купания и набора воды, - отметили в городской администрации. - Как добавил иерей Стефан Бажков, купание является важным элементом праздника, но не основным. Священник попросил верующих с пониманием отнестись к принятым ограничениям.

Вместе с этим полицейские будут обеспечивать безопасность при проведении 52 праздничных служб в областном центре и Иркутском районе. Всего задействуют 395 человек и 55 машин. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

По информации ГИМС, на 10 января толщина льда на реке Иркут в районе села Баклаши составила 53 сантиметра, на Иркутском водохранилище в районе Иркутска – 42 сантиметра, что на 4-5 сантиметров меньше многолетних значений.

Напомним, в Приангарье выезд на лед запрещен. Нарушителям грозит штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омикрон в Иркутске. Пятая волна коронавируса на подходе. В Иркутской области зафиксировали уже 26 случаев нового штамма омикрон. (подробности)

Синоптики рассказали, ударят ли в Иркутске крещенские морозы. 19 января в Иркутске всего -8 градусов и небольшой снег. (подробности)