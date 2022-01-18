Стало известно, где в Иркутской области можно будет окунуться в иордань в Крещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области оборудованы купели. Всего в 11 муниципалитетах подготовлено 13 иорданей, где пройдут крещенские купания. Их список опубликовали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Рядом муниципальных образований принято решение об отказе от проведения обряда купания, в связи с чем внесены корректировки в список иорданей, подготовленных для крещенских празднований, - отметили в ведомстве.

Список иорданей в Иркутской области в 2022 году. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Напомним, с 18 по 20 января сотрудники МЧС будут работать в режиме повышенной готовности. Это связано с праздником Крещение Господне. В местах сбора людей будут дежурить полицейские, спасатели, фельдшеры, должностные лица муниципалитетов, а также представителей казачества и других общественных организаций. Всего обеспечивать безопасность в эти дни будут около 500 человек.

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