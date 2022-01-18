СК начал проверку после схода вагонов грузового поезда на станции в Тайшете Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет на транспорте начал проверку после схода вагонов грузового поезда на станции в Тайшете. Утром, 18 января грузовой поезд, в составе которого были пустые платформы и полувагоны, двигался на переходе с 56 на 46 пути в парке П-2 станции Тайшет. В это время на 9 пути двигался маневровый тепловоз, в составе 3 пустых вагонов. Он пытался затормозить, но тормоза тепловоза не сработали и он столкнулся с предпоследним полувагоном грузового поезда.

- После удара опрокинулась 1 платформа и сошли с рельсов 4 платформы и 2 полувагона грузового поезда, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. – Никто не пострадал. Рельсы железнодорожного пути целы. Повреждения получили железнодорожные шпалы. Начата проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Все подробности происшествия выясняются. Следователи также дадут оценку работы локомотивных бригад поездов.

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