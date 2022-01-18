Почти 3,5 тысячи безработных стали участниками общественных работ в Иркутской области Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Предприятия и организации в Иркутской области предоставили жителям возможность заработать путем несложной общественной работы. Только за 2021 год заключили трудовой договор 3419 человек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В 2021 году на организацию оплачиваемых общественных работ из областного бюджета направлено 8,3 миллиона рублей, - рассказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Жители региона применяли свои навыки в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, в медицинских и образовательных учреждениях и в сельском хозяйстве. В обязанности входили подсобные, ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, благоустройство и озеленение территорий.

Как отмечают в правительстве региона, помимо заработной платы предоставляется еще и финансовая поддержка из средств областного бюджета. Заключить договор может любой желающий. Всю информацию можно узнать в центрах занятости населения. Адрес и телефон смотрите на сайте министерства труда и занятости: http://www.irkzan.ru.

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