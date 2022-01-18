25-тонный экскаватор провалился под лед в Усть-Куте

Экскаватор провалился под лед в Усть-Куте Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Экскаватор провалился под лед реки Кута в Усть-Куте. Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС поступило около полудня. Тяжелая техника весом более 25 тонн выехала на неокрепший лед по неосторожности водителя. Он признался, что не рассчитал уклон и экскаватор съехал вниз по гравийному покрытию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Водитель при этом не пострадал. Он привечен к административной ответственности.

В настоящее время проводятся работы по извлечению экскаватора из реки. Место провала огорожено, выставлены предупреждающие знаки.

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