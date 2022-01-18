Жители Иркутской области могут приобрести турпутевки с кешбэком 20% Фото: Максим ПЕСКОВ

В программе доступных путешествий по России, организованной Федеральным агентством по туризму, примут участие больше 40 отелей Иркутской области. С 18 января по 12 апреля жители Приангарья могут приобрести турпутевку с кешбэком 20 %. Поехать в путешествие по стране можно по 30 апреля включительно, также с момента начала навигации и до конца мая по программе можно отправиться в круиз. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Информация о партнерах программы доступных путешествий размещена на официальном сайте программы мирпутешествий.рф, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. Там представлены данные 42 отелей Иркутской области, четырех санаториев и 12 туроператоров. Также выбрать подходящее предложение и отправиться в путешествие с 20%-ной скидкой можно на официальных сайтах партнеров программы.

Тур необходимо оплатить онлайн-картой МИР и в течение 5 дней на счет вернется 20% от стоимости путешествия – до 20 тысяч рублей. Отправиться можно в любой регион. При этом выгоду можно получить даже при оформлении двухдневного тура.

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