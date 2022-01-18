Более 359 бездомных собак планируют отловить в Иркутске в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2022 году в Иркутске планируют отловить более 359 бездомных собак. До конца года в городе действует муниципальный контракт на отлов 42 бродячих животных. Заключение следующего запланировано на 24 января. Согласно ему поймают еще 266 брошенных четвероногих. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Жалобы на бездомных собак поступают из разных районов Иркутска, - отметил глава областного центра. - Жители обеспокоены и их можно понять – зачастую стаи животных агрессивны.

Также мэр отметил, что отлов собак не поможет в полной мере, пока горожане не перестанут оставлять своих питомцев на улице и подкармливать бродячих собак, лишь усугубляя ситуацию.

В 2022 году средняя стоимость отлова и содержания одного животного в течение 20 дней составляет 15 381,03 рублей. Из областного бюджета Иркутску выделена субвенция в размере 5,5 миллионов рублей. На эти средства возможно выполнить отлов 359 бездомных собак.

При необходимости будет заключен дополнительный контракт. В случае получения средств из областного бюджета, они также будут направлены на отлов собак в городе.

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