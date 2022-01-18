Мечтая заработать на инвестициях, ангарчанка отдала мошенникам почти 1 миллион рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники не переставая продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной их жертвой стала 43-летняя жительница Ангарска, которая в соцсетях увидела объявление о возможности заработать путем инвестирования денег.

Женщина заполнила анкету, в которой указала свои данные. Вскоре ей перезвонила незнакомка, Которая попросила сибирячку завести инвестиционный счет. Ангарчанка завела и положила на него 15 тысяч рублей. После этого звонившая аферистка объяснила ангарчанке, как проводить операции на фондовой бирже и дала возможность провести несколько успешных сделок. Вот только женщина не поняла, что это был заманивающий момент.

- Мошенники убедили женщину пополнить инвестиционный счет на 900 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ангарчанка поняла, что ее обманывают только когда преступники начали просить увеличить счет. Сейчас по этому факту проводится проверка.

По словам полицейских, что за последние месяцы число мошенничеств, связанных с предложениями об инвестициях, увеличилось. Жителей Приангарья просят быть внимательными.