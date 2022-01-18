Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков вошел в расширенный состав сборной России на Олимпиаду 2022 в Пекин. Фото: федерация хоккея России.

Ангарский хоккеист Дмитрий Воронков вошел в расширенный состав сборной России на Олимпиаду 2022, которая с 4 по 20 февраля пройдет в Пекине. А это значит, что у нашего спортсмена есть реальный шанс выступить на главных стартах четырехлетия.

- В итоговый состав российской команды, который должен быть назван 23 января, войдут 25 хоккеистов, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея России.

Напомним, 21-летний Дмитрий Воронков сейчас является одним из лидеров национальной команды. Что касается клубной карьеры, то Дмитрий является воспитанником ангарского «Ермака». За «оранжевых» форвард играл в сезоне 2017-2018, и провел в составе "оранжевых" 14 игр. Сейчас он выступает за один из лучших клубов Континентальной лиги – казанский «Ак Барс». В будущем сибиряк может отправиться играть в лучшую лигу мира НХЛ. За океаном за Дмитрием пристально следят менеджеры клуба «Коламбус Блю Джекетс».

В 2020 году Дмитрий Воронков стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Расписание сборной России на групповом этапе Олимпиады 2022

9 февраля, 11:40 Россия - Швейцария

11 ферваля, 7:10 Дания - Россия

12 февраля, 16:10 Россия - Чехия

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