Проверки владельцев гражданского оружия проходят в Иркутской области

В Приангарье у 71 391 человека есть лицензия на оружие. Фото: Управление Росгвардии по Иркутской области

В регионе проходят проверки владельцев оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области.

- Если ранее сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и участковые полиции осуществляли проверку один раз в пять лет, то в 2022 году по поручению президента России мы обязаны проверить всех без исключения владельцев оружия, - отмечают в управлении.

В Приангарье лицензия на оружие есть у 71 391 сибиряка. С начала года проверили уже более 6 тысяч владельцев вооружения. Были и нарушения, пока их 36, изъяли 39 единиц оружия и больше полусотни патронов. Составлены административные протоколы.

Накануне рейд прошел в Иркутске. Документы и условия хранения проверили у 30 иркутян. Инспекторы нашли три нарушения, изъяли одно оружие из-за того, что у владельца истек срок действия лицензии. Проверки продолжатся, пока не проверят всех имеющих вооружение.

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